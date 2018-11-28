Грановський в Харкові закликав роз'яснити населенню особливості воєнного стану

Фото: Олександр Грановський (facebook.com)

Грановський зустрівся з жителями Харкова

Народний депутат Олександр Грановський за результатами зустрічей з жителями Харкова закликав депутатів міськради пояснити жителям особливості воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грановського.

"На особистому досвіді переконався в силі антидержавної та антилюдської пропаганди, спрямованої на досягнення єдиного результату - змусити городян нервувати і створити почуття ненависті по відношенню до всіх, хто заважає окремим горе-політикам заробляти свої електоральні дивіденди. Люди знаходяться в повній впевненості, що їхні квартири вже сьогодні можуть відібрати для потреб армії, їх діти вже зараз не зможуть виїхати за межі міста, на днях закриються школи і дитячі садки", - написав він.

За результатами свої зустрічей, Грановський прийняв рішення звернутися до депутатів Харківської міської ради з проханням пояснити жителям міста та області на доступній мові всі особливості воєнного стану.

"Для жителів окремих областей, у яких запроваджено відповідний режим, нічого не змінилося за станом на сьогоднішній день і, впевнений, не зміниться. Голосування Верховної ради надала президенту можливість своєчасно реагувати у разі виникнення нових актів агресії, як на суші, так і на воді. І мова йде про ризики абсолютно конкретних, а не абстрактних", - написав нардеп.

На поточний момент, за словами Грановського, ніхто не обмежив ні свободи, ні права, як харків'ян, так і мешканців інших міст.

"Ніхто не відбирає майно, ніхто не відстежує дзвінки, ніхто нікого не зупиняє на кордоні, ніхто не закриває школи, ніхто і не збирався.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні.