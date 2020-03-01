Границы Турции с ЕС пересекли уже более 47 тыс. беженцев

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границы Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в Twitter.

Мигранты из Сирии покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

"Число мигрантов, покидающих Турцию из Эдирне, по состоянию на 23:50 составило 47 113", - написал Сойлу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 29 февраля, о том, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии. На территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев. Он добавил, что Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии.

Ранее Турция решила не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу по суше или морем.

Также РБК-Украина писало, что в Греции правоохранители применили специальные средства, чтобы сдержать мигрантов, которые пытались прорваться на территорию государства со стороны Турции.