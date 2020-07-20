За границей в заключении находятся 7 тысяч украинцев, - омбудсмен

За границей в заключении находятся 7 тысяч украинцев. Среди них есть жертвы торговли людьми.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, из всех заключенных две тысячи граждан Украины отбывают наказание в России.

"Около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции.

Также сообщалось, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.

Кроме того, в Офисе президента сообщали, что процесс следующего взаимного освобождения пленных с РФ пока заторможен.