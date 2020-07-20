ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За границей в заключении находятся 7 тысяч украинцев, - омбудсмен

Киев, Понедельник 20 июля 2020 21:58
За границей в заключении находятся 7 тысяч украинцев, - омбудсмен
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Две тысячи граждан Украины отбывают наказание в России

За границей в заключении находятся 7 тысяч украинцев. Среди них есть жертвы торговли людьми.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, из всех заключенных две тысячи граждан Украины отбывают наказание в России.

"Около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции.

Также сообщалось, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.

Кроме того, в Офисе президента сообщали, что процесс следующего взаимного освобождения пленных с РФ пока заторможен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины украинцызаключение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь