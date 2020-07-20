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За кордоном в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців, - омбудсмен

Київ, Понеділок 20 липня 2020 21:58
За кордоном в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців, - омбудсмен
Фото: Людмила Денисова (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Дві тисячі громадян України відбувають покарання в Росії

За кордоном в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців. Серед них є жертви торгівлі людьми.

Про це на Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, з усіх ув'язнених дві тисячі громадян України відбувають покарання в Росії.

"Близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, у тому числі 2000 - в РФ. Серед них є громадяни - жертви торгівлі людьми - які були залучені до перевезення і розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав", - зазначила Денисова.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції.

Також повідомлялося, що в Україні з'явиться комісія з пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Крім того, в Офісі президента повідомляли, що наступний процес взаємного звільнення полонених з РФ поки загальмований.

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