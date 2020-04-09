ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За границей выздоровели от коронавируса уже 19 украинцев

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 19:54
За границей выздоровели от коронавируса уже 19 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего за рубежом проходят лечение 174 украинца

За пределами Украины от коронавируса выздоровели уже 19 украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что за последние сутки выздоровели еще двое украинских граждан за границей. Всего за рубежом лечатся 174 украинца, большинство из которых находятся в Италии - 121. Умерли за пределами страны 5 граждан Украины.

Также в МИД отметили, что 14 325 граждан Украины обратились за помощью в заграничные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

Отметим, в Украине по последним данным Министерства здравоохранения на утро 9 апреля официально подтверждены 1892 случая, из них 224 - за прошлые сутки. Жертвами коронавируса в Украине стали 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.

Кроме этого в Минздраве сообщили, что с начала вспышки коронавируса в Украине было протестировано более 20 тысяч образцов.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до мая.

В Венгрии продлили комендантский час На оккупированном Донбассе заявили о 20 случаях COVID-19
Новости Украины МИД УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь