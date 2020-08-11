ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На кордоні з Угорщиною можливі черги: названа причина

Вівторок 11 серпня 2020 14:49
На кордоні з Угорщиною можливі черги: названа причина
Фото: перевірка на кордоні (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Андрій Козловський

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі за кордон

На кордоні з Угорщиною в пунктах пропуску "Чоп" і "Лужанка" угорська сторона ввела додаткові заходи для протидії поширення коронавірусної інфекції, а також вони проводять ретельну перевірку документів подорожніх. У зв'язку з цим там збільшуються черги.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонна поліція Угорщини, окрім паспортних документів, ретельно перевіряє документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. У результаті чого збільшується час на проходження контролю.

Наразі перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення очікують близько 150 мікроавтобусів. Також майже 100 транспортних засобів перебувають перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)". Минулої доби через ці пункти пропуску кордон з Угорщиною загалом перетнули по 400 легкових транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше прикордонники вже повідомляли про черги на кордоні з Угорщиною.

Також РБК Україна повідомляло, що в'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише при наявності полісу страхування: також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України кордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся