Пограничники разъяснили правила пропуска иностранцев в Украину

Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Въезд разрешен лишь при наличии полиса страхования

Въезд на территорию Украины для иностранцев на время карантина разрешен лишь при наличии полиса страхования. Также иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение "Дій вдома".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как уточнили пограничники, полис страхования должен покрывать расходы на лечение коронавируса.

"Согласно правилам уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы должны отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования", - сообщили в ГПСУ.

В случае невозможности установки приложения "Дій вдома", граждане из стран "красной" зоны должны будут отправиться на обсервацию.

"Самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения", - добавили пограничники.

При этом в ГПСУ пояснили, что установка приложения "Дій вдома" является обязательным при пересечении границы, несмотря на наличие отрицательного ПЦР-теста. Завершить самоизоляцию можно уже после пересечения границы.

При пересечении контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на оккупированных территориях иностранцам и лицам без гражданства необходимо иметь полис страхования с покрытием расходов на лечение COVID-19. В то же время для прибывающих украинцев из Крыма отменили самоизоляцию, тогда как лица, въезжающие из ОРДЛО, это правило сохранено. Исключением являются абитуриенты, въезжающие для сдачи ВНО.

Напомним, в Украине продлили действие адаптивного карантина с 1 по 31 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что с 3 августа в Украине вступил в силу зональный карантин, согласно которому проезд через админграницу с "красной" зоной разрешен лишь на собственном автомобиле.