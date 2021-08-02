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На границе с Венгрией не работает пункт пропуска: причина

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 августа на границе с Венгрией временно прекратил свою работу международный пункт пропуска "Лужанка-Берегшурань". Причиной стали последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются",- говорится в сообщении.

Как объясняют пограничники, прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которое вызвал ураган, что вчера пронесся по Закарпатью.

Сейчас принимаются меры по возобновлению работы указанного пункта пропуска.

Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.

Добавим, поезд, следующий из Вены в Киев опаздывает уже на 8 часов.

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Венгрияпункт пропуска