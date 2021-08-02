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На кордоні з Угорщиною не працює пункт пропуску: причина

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 серпня на кордоні з Угорщиною тимчасово припинив свою роботу міжнародний пункт пропуску "Лужанка-Берегшурань". Причиною стали наслідки негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

"Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка-Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються",- йдеться у повідомленні.

Як пояснюють прикордонники, припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям.

Наразі вживаються заходи щодо відновлення роботи вказаного пункту пропуску.

Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Додамо, потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин.

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Угорщинапункт пропуска