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На границе с Венгрией снова образовались пробки на КПП

Новости » Общество    06.05.2019 - 10:39
На границе с Венгрией снова образовались пробки на КПП
Фото: граница с Венгрией (karpataljaturizmus.info)

Венгрия сообщила о сбое базы данных на границе

С утра 6 мая на границе с Венгрией в Закарпатской области снова осложнен пропуск украинских автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закарпатский сайт Mukachevo.net.

Сообщается, что закарпатские пограничники получили от венгерских коллег о сбое базы данных на их КПП. Из-за этого сбоя движение во всех пунктах пропуска Венгрии будет затруднено. Время возобновления полноценной работы базы данных пока не сообщается.

Отметим, накануне с вечера на всех КПП со Словакией и Венгрией наблюдались большие пробки. А несколько дней на венгерских КПП также произошел сбой базы данных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники перед Пасхой отказали в пропуске на территорию страны 225 людям. Кроме того, правоохранители усиливали меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

В апреле Кабинет министров Украины согласовал открытие еще одного пункта пропуска на границе с Румынией. Речь идет об открытии международного пункта "Орловка" для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).

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