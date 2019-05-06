На кордоні з Угорщиною знову утворилися затори на КПП

Фото: кордон з Угорщиною (karpataljaturizmus.info)

Угорщина повідомила про збій бази даних на кордоні

З ранку 6 травня на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову ускладнено пропуск українських автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закарпатський сайт Mukachevo.net.

Повідомляється, що закарпатські прикордонники отримали від угорських колег про збій бази даних на їх КПП. Через цей збій рух у всіх пунктах пропуску Угорщини буде ускладнено. Час відновлення повноцінної роботи бази даних поки не повідомляється.

Відзначимо, напередодні із вечора на всіх КПП зі Словаччиною та Угорщиною спостерігалися великі пробки. А кілька днів на угорських КПП також стався збій бази даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники перед Великоднем відмовили у пропуску на територію країни 225 людям. Крім того, правоохоронці посилювали заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят та поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.

У квітні Кабінет міністрів України погодив відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні з Румунією. Мова йде про відкриття міжнародного пункту "Орлівка" для поромного, пасажирського і вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) та Ісакча (Румунія).