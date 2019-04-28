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Пограничники накануне Пасхи не пустили в Украину 225 человек

Новости » Общество    28.04.2019 - 12:13
Пограничники накануне Пасхи не пустили в Украину 225 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего за сутки пограничники пропустили почти 260 тысяч человек и 50 тысяч транспортных средств

Украинские пограничники за прошедшие сутки, 27 апреля, отказали в пропуске на территорию страны 225 лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что всего за сутки пропустили почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств. Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам РФ.

Накануне пасхальных и поминальных дней пограничники подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и административную границу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 20 тысяч полицейских до утра, 28 апреля, обеспечивали безопасность в местах проведения массовых мероприятий и богослужений.

Отметим, что с субботы, 27 апреля, на пасхальные праздники полиция переходит в усиленный режим работы. Сообщалось, что безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс.  правоохранителей. Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

По словам главы Национальной полиции Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения полиции переходят на усиленный вариант несения службы. Органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

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