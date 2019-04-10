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На границе с Румынией откроют еще один пункт пропуска

Новости » Общество    10.04.2019 - 12:57
На границе с Румынией откроют еще один пункт пропуска
Фото: строительство переправы Орловка-Исакча (facebook.com/oleksandr.bankov)

Пункт пропуска "Орловка" откроют на территории паромного комплекса

Кабинет министров Украины согласовал открытие еще одного пункта пропуска на границе с Румынией. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Речь идет об открытии международного пункта пропуска "Орловка" для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния). Отметим, на сегодня в Одесской области нет ни одного пункта пропуска, а сообщение отсюда осуществляется транзитом через Молдову.

Ожидается, что открытие КПП "Орловка" на Дунае создаст условия для запуска паромной переправы между Украиной и Румынией.  

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в прошлом году посол Украины в Румынии Александр Баньков сообщил, что паромную переправу через Дунай могут достроить в 2019 году.

В апреле прошлого года правительство Румынии приняло решение об открытии международного пункта для пассажирских и грузовых перевозок на паромной переправе через Дунай Орловка-Исакча. Строительство на украинской стороне стартовало осенью 2015 года. Предполагается, что на переправе будут работать четыре парома с осадкой 1,5 метра. Расстояние между украинским и румынским берегами составит не более 900 метров.

 

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