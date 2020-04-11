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На границе с Венгрией образовались большие очереди

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 17:59
На границе с Венгрией образовались большие очереди
Фото: очереди на украино-венгерской границе (facebook.com zahidnuy.kordon)

Украинцы возвращаются домой для празднования Пасхи

В пунктах пропуска на украинско-венгерской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть в Украину. Об этом сообщили в западном региональном управлении Госпогранслужбы в Facebook.

В частности, существенное увеличение граждан наблюдается в украинском пункте пропуска "Тиса" и венгерском "Захонь".

"Это связано с эпидемиологической ситуацией, из-за которой наши соотечественники предпочитают вернуться домой, и с наступающими Пасхальными праздниками", - пояснили в ГСЧС.

Фото: очереди на украино-венгерской границе (facebook.com zahidnuy.kordon)

Пограничники призвали украинцев сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.

"Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска "Тиса" привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка граждан через границу 12 автобусами", - говорится в сообщении.

Напомним, на ближайшие выходные Закарпатская область максимально ужесточает карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу.

Также сообщалось, что в Кабинете министров ожидают снижения количества заражений коронавирусом после Пасхи.

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