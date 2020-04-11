На кордоні з Угорщиною утворилися великі черги

Фото: черги на україно-угорському кордоні (facebook.com zahidnuy.kordon)

Українці повертаються додому для святкування Великодня

В пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні утворилися черги з українців, які намагаються потрапити в Україну. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у Facebook.

Зокрема, суттєве збільшення громадян спостерігається в українському пункті пропуску "Тиса" та угорському "Захонь".

"Це пов’язано з епідеміологічною ситуацією, через яку наші співвітчизники воліють повернутися додому, та з прийдешніми Великодніми святами", - пояснили у ДСНС.

Фото: черги на україно-угорському кордоні (facebook.com zahidnuy.kordon)

Прикордонники закликали українців зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації.

"Задля прискорення контрольних операцій у пункті пропуску "Тиса" залучено вдвічі більше персоналу, виділено додаткові смуги руху. Спільно із Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найближчими вихідними Закарпатська область максимально посилює карантин - з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня населенню заборонили виходити на вулицю.

Також повідомлялося, що у Кабінеті міністрів очікують зниження кількості інфікувань коронавірусом після Великодня.