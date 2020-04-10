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На украинской границе увеличился пассажиропоток

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 11:19
На украинской границе увеличился пассажиропоток
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

На границе провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек

Сегодня, 9 апреля, пограничники с представителями санитарно-карантинных подразделений проверили более 8,5 тыс. человек на границе для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, на границе пограничники с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину. Врачами не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом во время проверки, однако правоохранителями оформлялись информативные согласия о самоизоляции, и всем гражданам предоставили соответствующие памятки.

Как отмечается, 6,3 тыс. граждан въехали в Украину сегодня, а за вчерашние сутки страну покинули более 3,4 тыс. человек, из которых 1,3 тыс. - иностранцы.

Напомним, за сутки, 8 апреля, пограничники обнаружили 5 нарушителей карантина из-за коронавируса в Украине.

Кроме того, 7 апреля пограничники обнаружили 7 человек, которые пытались покинуть территорию Украины, несмотря на согласие на самоизоляцию. Большинство из них остановили во время выезда в Польшу на границе во Львовской области. В отношении нарушителей карантина полиция составила административные протоколы.

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