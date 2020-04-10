На українському кордоні збільшився пасажиропотік

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На кордоні провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 8,5 тис. осіб

Сьогодні, 9 квітня, прикордонники з представниками санітарно-карантинних підрозділів перевірили понад 8,5 тис. осіб на кордоні задля протидії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, на кордоні прикордонники з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 8,5 тис. осіб, які прямували в Україну. Лікарями не було виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом під час перевірки, однак правоохоронцями оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію, та усім громадянам надали відповідні пам’ятки.

Як зазначається, 6,3 тис. громадян в'їхало до України сьогодні, а за вчорашню добу країну залишило понад 3,4 тис. осіб, з яких 1,3 тис. - іноземці.

Нагадаємо, за добу, 8 квітня, прикордонники виявили 5 порушників карантину через коронавірус в Україні.

Крім того, 7 квітня прикордонники виявили 7 осіб, який намагалися залишити територію України, попри згоду на самоізоляцію. Більшість з них зупинили під час виїзду до Польщі на кордоні у Львівській області. Відносно порушників карантину поліція склала адміністративні протоколи.