Пограничники задержали 5 нарушителей карантина

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Нарушители пытались покинуть территорию Украины

За минувшие сутки, 8 апреля, пограничники обнаружили 5 нарушителей карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники обнаружили двух украинцев, которые, несмотря на согласие на самоизоляцию, пытались покинуть территорию Украины.

В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, военнослужащие задержали поляка, имеющего право на постоянное проживания в Украине, и украинца, которые также нарушили условия карантина.

Еще одного нарушителя самоизоляции пограничники задержали в Измаильском морском торговом порту. Мужчина 2 апреля пересек контрольный пункт "Чаплинка" и дал согласие на самоизоляцию, однако не соблюдал ее.

"По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполіції, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, 7 апреля пограничники обнаружили 7 человек, который пытались покинуть территорию Украины, несмотря на согласие на самоизоляцию. Большинство из них остановили во время выезда в Польшу на границе во Львовской области. В отношении нарушителей карантина полиция составила административные протоколы.