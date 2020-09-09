На границе Украины с Венгрией образовались пробки

На украинско-венгерской границе на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка образовались пробки. В очередях стоят около 350 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Таким образом, на пропускном пункте Тиса в очередях стоит около 100 автомобилей, а в Лужанке - 250. На других участках границы очереди отсутствуют.

Пограничники отмечают, что пробки на границе с Венгрией связаны с введением венгерской стороной дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для украинцев, однако не для всех.

Также ранее РБК-Украина писало, что на словацком пункте пропуска "Вышне Немецке" с украинской стороны в Ужгороде образовалось значительное накопление крупногабаритных грузовиков.