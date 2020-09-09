На кордоні України з Угорщиною утворилися пробки

На українсько-угорському кордоні на контрольно-пропускних пунктах Тиса і Лужанка утворилися пробки. В чергах стоять близько 350 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Таким чином, на пропускному пункті Тиса у чергах стоїть близько 100 автівок, а у Лужанці - 250. На інших ділянках кордону черги відсутні.

Прикордонники зазначають, що пробки на кордоні з Угорщиною пов'язані з введенням угорською стороною додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордони для українців, однак не для всіх.

Також раніше РБК-Україна писало, що на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" з української сторони в Ужгороді утворилось значне накопичення великогабаритних вантажівок.