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На границе Украины с Венгрией образовались пробки

Среда 09 сентября 2020 17:11
На границе Украины с Венгрией образовались пробки
Фото: пробки (РБК-Україна)
Автор: Андрей Козловский

На украинско-венгерской границе на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка образовались пробки. В очередях стоят около 350 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Таким образом, на пропускном пункте Тиса в очередях стоит около 100 автомобилей, а в Лужанке - 250. На других участках границы очереди отсутствуют.

Пограничники отмечают, что пробки на границе с Венгрией связаны с введением венгерской стороной дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для украинцев, однако не для всех.

Также ранее РБК-Украина писало, что на словацком пункте пропуска "Вышне Немецке" с украинской стороны в Ужгороде образовалось значительное накопление крупногабаритных грузовиков.

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