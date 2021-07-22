ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 14:29
На границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта Фото: на границе будет ограничено движение транспорта (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса. Из-за этого пересечение границы между Украиной и Венгрией будет несколько затрудненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ремонт моста состоится в соответствии с предварительными договоренностями между странами.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения на прибытие в Украину и убытия из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.

Читайте РБК-Украина в Google News
граница
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше