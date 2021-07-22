На границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса. Из-за этого пересечение границы между Украиной и Венгрией будет несколько затрудненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Ремонт моста состоится в соответствии с предварительными договоренностями между странами.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения на прибытие в Украину и убытия из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.