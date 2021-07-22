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На кордоні України з Угорщиною на два місяці обмежать рух транспорту

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Четвер 22 липня 2021 14:29
На кордоні України з Угорщиною на два місяці обмежать рух транспорту Фото: на кордоні буде обмежено рух транспорту (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

У пункті пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" в Закарпатській області розпочали ремонт моста через річку Тиса. Через це перетин кордону між Україною та Угорщиною буде дещо ускладненим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Ремонт мосту відбудеться відповідно до попередніх домовленостей між країнами.

Роботи триватимуть з 22 липня по 29 вересня 2021 року на вантажних смугах руху на прибуття в Україну та вибуття з України на українській стороні моста.

Рух транспортних засобів (вантажних, легкових, автобусів та мікроавтобусів) здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги.

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