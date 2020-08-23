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На кордоні України з Румунією та Угорщиною утворилася черга із сотень авто

Україні, Неділя 23 серпня 2020 11:59
На кордоні України з Румунією та Угорщиною утворилася черга із сотень авто
Фото: черги з вантажівок (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Черги можуть бути пов'язані зі зміною правил в'їзду в Угорщину

У неділю, 23 серпня, на кордоні України з Румунією та Угорщиною утворилася черга з двох сотень автомобілів. Мова йде про контрольно-пропускних пункти "Тиса", "Лужанка" та "Дяково".

Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За даними місцевих ЗМІ, утворення черг перед КПП пов'язують з тим, що уряд Угорщини вирішив ввести більш жорсткі правила виїзду за кордон.

Так, на українсько-угорському кордоні перед кордоном коштують 130 авто: "Тиса"- 50 та "Лужанка" - 80.

На українсько-румунському КПП "Дяково" в черзі стоять 110 машин.

Раніше в ДПСУ розповідали, чому на кордоні з Угорщиною утворюються черги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено тільки при наявності полісу страхування: також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

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