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На границе Украины с Польшей задержали сотню иностранцев с поддельными документами

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 00:33
На границе Украины с Польшей задержали сотню иностранцев с поддельными документами Фото: украинский паспорт (УНИАН)
Автор: Инна Собора

На пограничном переходе в Медике (Львовская область) задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.

Об этом пишет "Польское радио".

Иностранцы пытались пересечь границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", - отметили польские пограничники.

Украинцы показали заявления о поручении работы. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польше.

"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза", - говорится в сообщении пограничников.

Нарушителям назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет.

РБК-Украина писало, что польские правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда было задержаны восемь человек, среди них - пять граждан Украины.

Ранее правительство Польши издало распоряжение об отмене обязательного десятидневного карантина для посетителей через границу.

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