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Украинцы могут въезжать в Польшу без карантина: названы условия

Варшава, Понедельник 25 января 2021 14:40
Украинцы могут въезжать в Польшу без карантина: названы условия
Фото: граница (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Польши издало распоряжение об отмене обязательного десятидневного карантина для посетителей из-за рубежа. Для пересечения границы им нужно иметь при себе подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает TVP.Info.

Как сообщается, тест должен проводиться в течение 48 часов перед пересечением границы. Это означает, что тест необходимо проводить за рубежом. Новые правила в стране применяются с 23 января.

Ранее действовал обязательный 10-дневный карантин по возвращении в Польшу (за небольшим исключением) для людей, пересекающих внешнюю границу ЕС, а также для тех, кто путешествует общественным транспортом (в том числе поездом или самолетом). Сейчас правительство отменило это требование.

Напомним, Шри-Ланка открыла небо для туристов из всех стран - с 21 января аэропорты стали принимать коммерческие рейсы.

Кроме того, правительство Хорватии на фоне распространения новых штаммов коронавируса решило ужесточить правила въезда иностранцев в страну с 14 до 31 января. Новые ограничения касаются и граждан Украины.

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