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В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержано пять украинцев

Вроцлав, Пятница 29 января 2021 20:12
В Польше "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержано пять украинцев
Фото: задержание (cbsp.policja.pl)
Автор: РБК-Украина

Возле Вроцлава польские правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны восемь человек, среди них - пять граждан Украины.

Об этом сообщает Центральное следственное бюро полиции Польши.

Фабрика располагалась на двух этажах, а в производственный цех можно было попасть только со скрытого лифта.

Правоохранители изъяли полную производственную линию, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых (чуть больше 15 млн гривен).

Только за ноябрь 2020 года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.

В Центральном следственном бюро полиции добавили, что оперативные мероприятия провели в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет неподалеку Вроцлава не обнародовали.

Всех задержанных взяли под временный арест.

Напомним, ранее польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8000 пачек контрабандных сигарет.

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