ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На кордоні України з Польщею затримали сотню іноземців із підробленими документами

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 00:33
На кордоні України з Польщею затримали сотню іноземців із підробленими документами Фото: український паспорт (УНІАН)
Автор: Инна Собора

На прикордонному переході в Медиці (Львівська область) затримали понад сотню громадян України та Молдови з підробленими документами. У них були фальшиві дозволи на роботу в Польщі.

Про це пише "Польське радіо".

Іноземці намагались перетнути кордон на підставі біометричних паспортів.

"Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі", - зазначили польські прикордонники.

Українці показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі.

"Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського союзу", - йдеться в повідомленні прикордонників.

Порушникам призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.

РБК-Україна писало, що польські правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ять громадян України.

Раніше уряд Польщі видав розпорядження про скасування обов'язкового десятиденного карантину для відвідувачів через кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Польша кордон украинцы
NEWS
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи