На границе Украины с Польшей образовались большие очереди из грузовиков

На украино-польской границе в субботу, 25 июля, образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа.

Об этом сообщает "Польское радио".

Наихудшая ситуация наблюдается на переходе "Ягодин"-"Дорогуск", где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. На пересечение границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе "Рава-Русская"-"Гребенное" ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

Отмечается, что до октября на переходе "Ягодин"-"Дорогуск" продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Напомним, очереди на границе с Венгрией наблюдались в конце июня, когда страны ввели дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса.