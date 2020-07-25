На кордоні України з Польщею утворилися великі черги з вантажівок

На україно-польському кордоні у суботу, 25 липня, утворилися масштабні черги з вантажівок. Щоб перетнути кордон, доводиться чекати майже 24 години.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Найгірша ситуація спостерігається на переході "Ягодин"-"Дорогуськ", де з обох сторін на пропуск очікують понад 500 вантажівок. На перетин кордону доводиться чекати близько доби.

При цьому на переході "Рава-Руська"-"Гребенне" ситуація трохи краща. На в'їзд до Польщі чекають приблизно 90 автомобілів, а на в'їзд до України чекають 170. Щоб потрапити в Україну доводиться чекати майже 13 годин, а до Польщі - 9 годин.

Зазначається, що до жовтня на переході "Ягодин"-"Дорогуськ" триватиме ремонт, тому це основний фактор утворення черг. Ще одна причина - це збільшення інтенсивності руху у вихідні.

Нагадаємо, черги на кордоні з Угорщиною спостерігалися наприкінці червня, коли країни ввела додаткові заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.