На границе с Сумской областью стоит танковая дивизия РФ. Возможна активизация обстрелов

Российские войска могут активизировать обстрел Сумской области. В частности, на границе стоит танковая дивизия России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Вблизи украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области враг удерживает подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.
Сообщается, что все для поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов ВСУ на угрожающие направления.
Также не исключается активизация обстрелов из указанного района по Сумской области.
Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами.
Также мы писали, что в Сумской области разоблачили российскую ДРГ.
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