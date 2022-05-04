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На границе с Сумской областью стоит танковая дивизия РФ. Возможна активизация обстрелов

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска могут активизировать обстрел Сумской области. В частности, на границе стоит танковая дивизия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Вблизи украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области враг удерживает подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Сообщается, что все для поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов ВСУ на угрожающие направления.

Также не исключается активизация обстрелов из указанного района по Сумской области.

Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами.

Также мы писали, что в Сумской области разоблачили российскую ДРГ.

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