ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе со Словакией закрывают КПП, порядок пропуска изменен

Закарпатская область, Четверг 14 января 2021 16:37
На границе со Словакией закрывают КПП, порядок пропуска изменен
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

На границе Украины и Словакии будет закрыт пункт пропуска "Ужгород" - "Вишне Немецке". Он прекратит работать с пятницы, 15 января.

Об этом сообщает Госпограничная служба Украины.

КПП будет закрыто с 8:00 пятницы. В то же время, возобновит работу пункт пропуска "Убля" - "Малый Березный". Остается временно закрытым КПП "Велке Слеменце" - "Малые Селменцы".

В Словакию могут въехать украинцы или граждане третьих стран, которые обладают правом на проживание в Словакии, имеют национальную визу, выданную посольством. Также въехать могут иностранцы-родственники лиц, которые имеют право постоянного или временного проживания в Словакии. После въезда необходимо сдать тест на коронавирус не позднее пятого дня самоизоляции.

Не соблюдать карантин могут члены экипажей, пилоты, водители, которые осуществляют грузоперевозки, бригады медслужбы и так далее.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует ввести обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто будет въезжать в страну. За невыполнение требований людей будут штрафовать на 20 тысяч норвежских крон (2 тысячи евро).

Также, президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду во время переговоров обсудили широкий круг вопросов украинского-молдавских отношений. В частности, они обсудили введение пересечения границы по ID-паспортам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество граница

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь