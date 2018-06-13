На кордоні зі Словаччиною в українця виявили 2,5 кілограми марихуани

Чоловік намагався приховати наркотики під одягом за допомогою бандажа

У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною прикордонники виявили в українця 2,5 кілограми марихуани. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"...військовослужбовці Чопського загону виявили правопорушника у рейсовому автобусі, що прямував з Ужгорода до словацького міста Пряшів. Під час оформлення пасажирів правоохоронці знайшли на тілі 20-річного українця три поліетиленові пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору, імовірно - марихуана", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався приховати наркотики під одягом за допомогою бандажа. Правопорушника передано працівникам Національної поліції.

Фото: затримання правопорушника (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 13 травня Національна поліція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Міністерства юстиції США підписали меморандум про співпрацю.