На границе со Словакией обнаружили грузовик с героином

На украино-словацкой границе в пятницу, 29 ноября, в грузовике, который перевозил строительные материалы, обнаружили крупную партию тяжелых наркотиков, предположительно героина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сегодня на пукт пропуска "Ужгород" прибыл грузовик, который, по документам, перевозил строительные материалы в Германию. При углубленном досмотре пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили партию неизвестного вещества, похожего на наркотики, которое было скрыто среди фанеры.

"Предварительный экспресс-анализ показал, что оно может быть героином. Сейчас о находке проинформированы правоохранительные органы. Продолжается дальнейшая проверка и обзор. Вещество направили на экспертизу, также устанавливается его вес", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье и Николаевской области сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух нарколабораторий, месячный оборот которых составил около 2 млн гривен. В отношении злоумышленников, организаторов наркобизнеса, было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Кроме того, 26 ноября правоохранители провели спецоперацию по ликвидации крупного наркосиндиката, который действовал на территории Украины и реализовал через интернет наркотиков на более 21 млн гривен. Одним из организаторов преступной группы является действующий депутат одной из территориальной общины Львовской области.