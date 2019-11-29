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На кордоні з Словаччиною виявили вантажівку з героїном

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 16:19
На кордоні з Словаччиною виявили вантажівку з героїном
Фото: вантажівка з наркотиками (dpsu.gov.ua)

Партію героїну намагалися приховати серед будматеріалів

На україно-словацькому кордоні у п'ятницю, 29 листопада, у вантажівці, що перевозила будівельні матеріали, виявили велику партію важких наркотиків, ймовірно, героїна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, сьогодні на пукт пропуску "Ужгород" прибула вантажівка, яка, за документами, перевозила будівельні матеріали в Німеччину. При поглибленому огляді прикордонники разом з співробітниками фіскальної служби виявили партію невідомої речовини, схожої на наркотики, яка була схована серед фанери.

"Попередній експрес-аналіз показав, що вона може бути героїном. Наразі про знахідку поінформовані правоохоронні органи. Триває подальша перевірка і огляд. Речовину направили на експертизу, також встановлюється її вага", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі та Миколаївській області співробітники Служби безпеки припинили діяльність двох нарколабораторій, місячний обіг яких становив близько 2 млн гривень. Стосовно зловмисників, організаторів наркобізнесу, було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 26 листопада правоохоронці провели спецоперацію з ліквідації великого наркосиндикату, що діяв на території України та реалізував через інтернет наркотиків на понад 21 млн гривень. Одним з організаторів злочинної групи є діючий депутат однієї з територіальної громад Львівської області.

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