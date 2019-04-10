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На кордоні з Румунією відкриють ще один пункт пропуску

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 12:57
На кордоні з Румунією відкриють ще один пункт пропуску
Фото: будівництво переправи Орлівка-Ісакча (facebook.com/oleksandr.bankov)

Пункт пропуску "Орлівка" відкриють на території поромного комплексу

Кабінет міністрів України погодив відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні з Румунією. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Мова йде про відкриття міжнародного пункту пропуску "Орлівка" для поромного, пасажирського і вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) та Ісакча (Румунія). Зазначимо, на сьогодні в Одеській області немає жодного пункту пропуску, а сполучення звідси здійснюється транзитом через Молдову.

Очікується, що відкриття КПП "Орлівка" на Дунаї створить умови для запуску поромної переправи між Україною і Румунією.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, минулого року посол України в Румунії Олександр Баньков повідомив, що поромну переправу через Дунай можуть добудувати в 2019 році.

У квітні минулого року уряд Румунії прийняв рішення про відкриття міжнародного пункту для пасажирських і вантажних перевезень на поромній переправі через Дунай Орлівка-Ісакча. Будівництво на українській стороні стартувало восени 2015 року. Передбачається, що на переправі будуть працювати чотири порома з осадкою 1,5 метра. Відстань між українським і румунським берегами складе не більше 900 метрів.

 

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