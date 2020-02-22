На границе с Румынией обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет

В Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ведомства, жители Красноильска пытались незаконно переправить в Румынию 146 ящиков контрабандных сигарет. Злоумышленники пытались скрыться от пограничников, однако одного из них удалось разыскать и задержать.

Отмечается, что общая стоимость подакцизного товара, выявленного пограничниками, составляет около 2-2,5 млн гривен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к незаконной деятельности.

"Что касается задержанного, то ему придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники из состава Объединенных сил на Донбассе разоблачили схемы противоправного ввоза контрафактных сигарет с неподконтрольной территории на территорию Украины. Общая стоимость обнаруженной подакцизной продукции составляет более 20 млн гривен.

Кроме того, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявлял, что в новом законе о криминализации контрабанды уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.