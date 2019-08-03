ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе с Румынией обнаружили партию контрабандных сигарет

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 13:01
На границе с Румынией обнаружили партию контрабандных сигарет
Фото: обнаружена партия сигарет (dpsu.gov.ua)

Пограничники обнаружили в грузовике более 20 тыс. пачек сигарет

В Закарпатской области на пункте пропуска "Дьяково" пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, которую пытались вывезти в Румынию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, партия сигарет была обнаружена в межпотолочном пространстве прицепа грузового автомобиля "ДАФ", которым управлял 33-летний украинец. Во время осмотра, в грузовике, который двигался в Румынию, были обнаружены 20 800 пачек контрабандных сигарет.

Отмечается, что пограничники изъяли найдены контрабандные сигареты, а также прицеп грузовика.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить на территорию Венгрии контрабандную партию сигарет. В транспортных средствах злоумышленников были обнаружены 104 ящики с более 50 тыс. пачек табачных изделий.

Кроме того, 17 июля сотрудники Госпогранслужбы возле поселка Высоцк Волынской области со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить контрабандную партию сигарет в Польшу.

РБК-Украина писало, что 9 июля Генпрокуратура совместно с СБУ и европейскими коллегами из Польши и Великобритании разоблачила масштабную контрабанданду сигарет в Европейский союз. Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области.

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина В пункте пропуска на границе со Словакией ограничат движение транспорта
Новости Украины Государственная пограничная службаконтрабандаЗакарпатская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь