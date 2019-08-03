На границе с Румынией обнаружили партию контрабандных сигарет

Фото: обнаружена партия сигарет (dpsu.gov.ua)

Пограничники обнаружили в грузовике более 20 тыс. пачек сигарет

В Закарпатской области на пункте пропуска "Дьяково" пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, которую пытались вывезти в Румынию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, партия сигарет была обнаружена в межпотолочном пространстве прицепа грузового автомобиля "ДАФ", которым управлял 33-летний украинец. Во время осмотра, в грузовике, который двигался в Румынию, были обнаружены 20 800 пачек контрабандных сигарет.

Отмечается, что пограничники изъяли найдены контрабандные сигареты, а также прицеп грузовика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить на территорию Венгрии контрабандную партию сигарет. В транспортных средствах злоумышленников были обнаружены 104 ящики с более 50 тыс. пачек табачных изделий.

Кроме того, 17 июля сотрудники Госпогранслужбы возле поселка Высоцк Волынской области со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить контрабандную партию сигарет в Польшу.

РБК-Украина писало, что 9 июля Генпрокуратура совместно с СБУ и европейскими коллегами из Польши и Великобритании разоблачила масштабную контрабанданду сигарет в Европейский союз. Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области.