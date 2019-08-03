На кордоні з Румунією виявили партію контрабандних сигарет

Фото: виявлена партія сигарет (dpsu.gov.ua)

Прикордонники виявили у вантажівці понад 20 тис. пачок сигарет

У Закарпатській області на пункті пропуску "Дякове" прикордонники виявили велику партію контрабандних сигарет, яку намагалися вивезти в Румунію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, партія сигарет була виявлена в міжстельовому просторі причепу вантажного автомобілю "ДАФ", яким керував 33-річний українець. Під час огляду, у вантажівці, яка рухалася в Румунію, було виявлено 20 800 пачок контрабандних сигарет.

Зазначається, що прикордонники вилучили знайдені контрабандні сигарети, а також причеп вантажівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримали зловмисників, які намагалися перемістити на територію Угорщини контрабандну партію сигарет. В транспортних засобах зловмисників було виявлено 104 ящики з понад 50 тис. пачок тютюнових виробів.

Крім того, 17 липня співробітники Держприкордонслужби біля селища Висоцьк Волинської області зі стріляниною затримали зловмисників, які намагалися перемістити в Польщу контрабандну партію сигарет.

Також РБК-Україна писало, що 9 липня Генпрокуратура спільно з СБУ та європейськими колегами з Польщі та Великобританії викрила масштабну контрабанданду сигарет в Європейський союз. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, перебувала в Київській області.