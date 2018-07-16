На границе с Россией остановили перевозку 14 кг наркотиков

Пакеты с марихуаной и гашишем харьковские таможенники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка"

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией таможенники обнаружили почти 14 кг наркотиков. Об этом сообщает государство не фискальная служба (ГФС) Украины.

Отмечается, что наркотики были обнаружены сегодня, 16 июля 2018 года, ночью при таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию.

"Служебный собака Харьковской таможни ГФС Ив Сен Лоран сработал на топливный бак автомобиля. В ходе дальнейшего осмотра после демонтажа топливного бака транспортного средства было обнаружено 18 пакетов с травкой общим весом 9,7 кг и 8 пакетов с гашишем общим весом 4,1 кг", - сообщили в ДФС.

По данным таможни, в общем пограничники обнаружили 26 пакетов общим весом 13,8 кг.

У пункті пропуску «Гоптівка» харківські митники виявили майже 14 кг наркотиків Сьогодні вночі при митному контролі... Опубліковано Державна фіскальна служба України Понеділок, 16 липня 2018 р.

Когда таможенники опрашивали водителя перемещения через границу запрещенных предметов, то гражданин Украины заявил об отсутствии таких предметов.

"В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины", - сообщили в ГФС.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил в течение июня-июля 2018 правоохранители обнаружили 23 случая сбыта наркотиков украинским военнослужащим.