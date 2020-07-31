На границе с Россией мужчина пошел на таран погранслужбы ФСБ

В Ростовской области на российско-украинской границе в районе Григорьевки мужчина на автомобиле пошел на таран пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина занимался контрабандой и пытался провезти на территорию России крупную партию товаров народного потребления.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - сообщили в ФСБ.

Мужчину удалось задержать после применения оружия. Он получил ранение бедра.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины разоблачила поставки в Россию товаров военного назначения.

Также сообщалось, что на границе с Беларусью украинские пограничники задержали фуру с рекордной партией сигарет.