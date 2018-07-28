На Донбасі затримали 8 підозрюваних у співпраці з "ДНР"

Затриманих підозрюють у зв'язках з незаконними збройними формуваннями

На Донбасі наряди Національної гвардії затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що протягом двох днів у Донецькій області військові зі складу Об'єднаних сил затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "ДНР". Затримання сталися на блокпостах поблизу Маріуполя і селища Благодатне.

"Причиною затримання стала інформації з бази даних Національної поліції, згідно з якою особи підозрюються у співпраці з незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР". Затриманих передали співробітникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дружківці за участю СБУ затримали 44-річного місцевого жителя за підозрою в участі у формуваннях бойовиків.