На Донбасі затримали 8 підозрюваних у співпраці з "ДНР"

Новини Надзвичайні події 28.07.2018 - 13:44
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Затриманих підозрюють у зв'язках з незаконними збройними формуваннями

На Донбасі наряди Національної гвардії затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що протягом двох днів у Донецькій області військові зі складу Об'єднаних сил затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "ДНР". Затримання сталися на блокпостах поблизу Маріуполя і селища Благодатне.

"Причиною затримання стала інформації з бази даних Національної поліції, згідно з якою особи підозрюються у співпраці з незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР". Затриманих передали співробітникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі затримали 8 підозрюваних у співпраці з &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дружківці за участю СБУ затримали 44-річного місцевого жителя за підозрою в участі у формуваннях бойовиків.

 

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Теги:  Донбас,  ДНР,  Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС