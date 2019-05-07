В пунктах пропуска на границе с Польшей застряли до 700 автомобилей
По состоянию на утро 7 мая на границе с Польшей застряли сотни автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Сообщается, что на границе с Польшей в очередях на пунктах пропуска застряли до 700 автомобилей, в частности:
При этом на западном направлении на КПП на границе с Венгрией и Словакией очередей нет.
Напомним, вчера на границе с Венгрией в Закарпатской области снова был осложнен пропуск украинских автомобилей из-за сбоя базы данных венгерской стороны. Несколько дней назад на венгерских КПП произошла такая же ситуация.
Кроме того, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но несмотря на это людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов. Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.