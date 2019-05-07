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На границе с Польшей застряли сотни автомобилей


В пунктах пропуска на границе с Польшей застряли до 700 автомобилей

По состоянию на утро 7 мая на границе с Польшей застряли сотни автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что на границе с Польшей в очередях на пунктах пропуска застряли до 700 автомобилей, в частности:

  • "Устилуг" -120;
  • "Угринов" -100;
  • "Рава-Русская" -120;
  • "Грушев" -100;
  • "Смильниця" - 0;
  • "Шегини" -150;
  • "Краковец" -100.

При этом на западном направлении на КПП на границе с Венгрией и Словакией очередей нет.

Напомним, вчера на границе с Венгрией в Закарпатской области снова был осложнен пропуск украинских автомобилей из-за сбоя базы данных венгерской стороны. Несколько дней назад на венгерских КПП произошла такая же ситуация.

Кроме того, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но несмотря на это людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов. Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.

 

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