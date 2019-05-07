По состоянию на утро 7 мая на границе с Польшей застряли сотни автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что на границе с Польшей в очередях на пунктах пропуска застряли до 700 автомобилей, в частности:

"Устилуг" -120;

"Угринов" -100;

"Рава-Русская" -120;

"Грушев" -100;

"Смильниця" - 0;

"Шегини" -150;

"Краковец" -100.

При этом на западном направлении на КПП на границе с Венгрией и Словакией очередей нет.

Напомним, вчера на границе с Венгрией в Закарпатской области снова был осложнен пропуск украинских автомобилей из-за сбоя базы данных венгерской стороны. Несколько дней назад на венгерских КПП произошла такая же ситуация.

Кроме того, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но несмотря на это людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов. Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.