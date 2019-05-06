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На границе с Польшей в очередях застряли сотни автомобилей

Новости » Общество    06.05.2019 - 12:30
На границе с Польшей в очередях застряли сотни автомобилей
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Украинские пограничники не справляются с оформлением на выезд из страны

На границе с Польшей образовались значительные очереди с украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна в эфире "112 Украина".

По его словам, на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но несмотря на это людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов.

"Сейчас на выезд в основных пунктах пропуска находятся более двух, а то и три сотни автомобилей", - отметил Слободян.

Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.

Напомним, утром сообщалось, что на границе с Венгрией в Закарпатской области снова осложнен пропуск украинских автомобилей. В частности, венгерские пограничники сообщили о сбое базы данных на их КПП. Несколько дней назад на венгерских КПП произошла такая же ситуация.

В апреле Кабинет министров Украины согласовал открытие еще одного пункта пропуска на границе с Румынией. Речь идет об открытии международного пункта "Орловка" для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).

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Новости Украины ПольшаграницаОлег Слободян
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