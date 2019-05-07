На границе с Польшей застряли 500 авто

По состоянию на вечер вторника, 7 мая, на границе с Польшей, Словакией и Венгрией застряли более 500 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

Сообщается, что на границе с Польшей в очередях на пунктах пропуска застряли до 500 автомобилей, в частности:

"Устилуг" -100

"Рава-Руська" - 100

"Грушів" - 150

"Шегині" - 50

"Краковець" - 80

Кроме того, на границе со Словакией застряли на пункте пропуска "М. Березний" около 20 автомобилей, а на КПП "Тиса" с Венгрией - 60 автомобилей. На границе с Румынией очередей нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что утром 7 мая на КПП на границе с Польшей в очередях застряли до 700 автомобилей.

Кроме того, 6 мая на границе с Венгрией в Закарпатской области снова был осложнен пропуск автомобилей из-за сбоя базы данных венгерской стороны. Несколько дней назад на венгерских пунктах пропуска произошла такая же ситуация.

Также помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян рассказал, что на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но несмотря на это людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов. Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.