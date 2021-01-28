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На границе с Польшей и Венгрией "застряли" более 300 автомобилей

Автор: Игорь Литвиненко

На украинской границе с Польшей и Венгрией образовались большие очереди транспортных средств. В очереди стоят 305 автомобилей.

Об этом сообщает Западное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, самые большие пробки образовались в пунктах пропуска на границе с Польшей:

  • Шегини - 180;
  • Грушев - 40;
  • Краковец - 40.

Также 45 автомобилей "застряли" в пробке вблизи пункта пропуска на границе с Венгрией "Тиса".

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О причинах возникновения очередей в ГПСУ не сообщают.

Отметим, сегодня в Украине значительно ухудшилась погода. Из-за сильных снегопадов некоторые населенные пункты могут остаться без света и транспорта.

Как писало РБК-Украина, в Одесской и Николаевской областях из-за непогоды ограничили движение на некоторых трассах государственного значения.

Также сообщалось, что в Одессе второй день идет сильный снег. В городе остановился электротранспорт, также упали около 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры освещения.

В Киеве также наблюдается сильный снегопад. Синоптики прогнозируют, что такая непогода будет наблюдаться минимум до завтрашнего вечера.

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