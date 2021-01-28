Украину засыпает снегом. В двух областях ограничили движение

Фото: снегоуборочная машина (РБК-Украина)

В Украине из-за сильных снегопадов ограничивают движение государственными трассами. Соответствующие ограничения введены на дорогах в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 9 утра для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения в Одесской области. Ориентировочно движение должно быть возобновлено в 10 утра.

В Николаевской области временно ограничено движение транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

"На остальной части автомобильных дорог государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено", - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что за прошлые сутки спасателями проведено 109 буксировок транспортных средств - 64 легковых автомобиля, 37 грузовиков, 6 автобусов и 2 "скорых".

Ранее РБК-Украина писало, что 28 января ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Часть Украины может остаться без света и транспорта.

Также сообщалось, что в Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.