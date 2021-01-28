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На кордоні з Польщею та Угорщиною "застрягли" більше 300 автомобілів

Автор: Ігор Литвиненко

На українському кордоні з Польщею та Угорщиною утворилися великі черги транспортних засобів. У черзі стоять 305 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Державної прикордонної служби України.

Так, найбільші затори утворилися в пунктах пропуску на кордоні з Польщею:

  • Шегині - 180;
  • Грушів - 40;
  • Краківець - 40.

Також 45 автомобілів "застрягли" в заторі поблизу пункту пропуску на кордоні з Угорщиною "Тиса".

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Про причини виникнення черг в ДПСУ не повідомляють.

Відзначимо, сьогодні в Україні значно погіршилася погода. З-за сильних снігопадів деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській і Миколаївській областях через негоду обмежили рух на деяких трасах державного значення.

Також повідомлялося, що в Одесі другий день йде сильний сніг. В місті зупинився електротранспорт, також впали близько 500 дерев і стволових гілок, а також три опори освітлення.

У Києві також спостерігається сильний снігопад. Синоптики прогнозують, що така негода буде спостерігатися мінімум до завтрашнього вечора.

Прогноз погоди
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