На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" замедлено движение транспорта

Новости Происшествия 06.08.2018 - 14:10
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение транспорта в "Шегини" замедленно из-за выхода из строя трансформаторной подстанции

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) замедлено движении транспорта. Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

По сообщению пограничников, в пункте пропуска "Шегини" вышла из строя трансформаторная подстанция, это привело к частичному обесточиванию пункта пропуска.

"До устранения неисправностей специалистами движение через пункт пропуска "Шегини" замедлено", - говорится в сообщении.

На границе с Польшей в пункте пропуска &quot;Шегини&quot; замедлено движение транспорта

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" обнаружили в рейсовом автобусе пневматические винтовки с патронами.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за контрабанды и мигрантов на Закарпатье руководство Государственной пограничной службы увеличило число государственной охраны на границе. По данным ГПСУ, число нелегальных мигрантов в Украине в первой половине 2018 года выросло на 22%. Рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда. 

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Польша,  пункт пропуска  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС